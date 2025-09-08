The Swiss voice in the world since 1935
Mann verletzt zwei Personen beim Strassenfest «Liestal tanzt»

Keystone-SDA

Ein 26-jähriger Afghane hat am Samstagabend in der Nähe der Openair-Disco "Liestal tanzt" zwei Personen verletzt. Der mutmassliche Täter schlug einer Frau ins Gesicht. Nach seiner Festnahme verpasste er einem Polizisten einen Kopfstoss, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zudem sprach die Polizei eine Wegweisung gegen einen 18-jährigen Kosovaren aus, nachdem auch er tätlich geworden war. Bei der Festnahme wurden die Polizeikräfte durch dessen Kollegen bedrängt, wie es im Communiqué hiess.

Der Anlass «Liestal tanzt» fand in der Altstadt gleich beim «Törli» statt. Das Fest an sich verlief «absolut friedlich», wie die Polizei schrieb. Rund herum aber kam es zu den genannten Tätlichkeiten und zu Pöbeleien. Die Sicherheitskräfte konnten weitere Schlägereien und Tätlichkeiten verhindern, wie es weiter hiess.

