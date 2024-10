Mann wegen Vergewaltigungen in Wetzikon und Wädenswil ZH angeklagt

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Ein Rumäne ist wegen zwei Sexualdelikten in Wetzikon und Wädenswil im Kanton Zürich zwischen August 2022 und Februar 2023 angeklagt worden. Nach den bisherigen Ermittlungen sei er für beide Delikte verantwortlich, teilte die kantonale Oberstaatsanwaltschaft mit.

Der heute 28-Jährige war im Februar des vergangenen Jahres nach einem Sexualdelikt in Wädenswil nach intensiven Fahndungsmassnahmen noch am gleichen Tag festgenommen worden, wie es am Donnerstag weiter hiess.

Nach intensiven Ermittlungen der Kantonspolizei und der Staatsanwaltschaft I sowie der Auswertung von DNA-Spuren müsse davon ausgegangen werden, dass der Festgenommene sowohl das Sexualdelikt vom 21. August 2022 in Wetzikon sowie dasjenige vom 26. Februar 2023 in Wädenswil begangen habe.