Mann wird bei Autobrand in Kreuzlingen TG schwer verletzt

Keystone-SDA

Beim Brand eines Autos ist in der Nacht auf Sonntag in Kreuzlingen TG ein Mann schwer verletzt worden. Der kantonalen Notrufzentrale war kurz nach 22 Uhr gemeldet worden, auf einem Parkplatz an der Bärenstrasse brenne ein Auto.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Beim Eintreffen einer Polizeipatrouille hatten Passanten den bewusstlosen Fahrer bereits aus dem Fahrzeug gerettet. Das teilte die Thurgauer Kantonspolizei am Sonntag mit. Die Polizeipatrouille konnte den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr Kreuzlingen löschen.

Der schwer verletzte 24-jährige Autofahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken. Die Brandursache wird durch die Kantonspolizei abgeklärt. Sie hat einen Zeugenaufruf erlassen.

