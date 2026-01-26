Mann wird bei einem Streit in Flums SG schwer verletzt

Keystone-SDA

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Sonntag in Flums SG ist ein 20-Jähriger schwer verletzt worden. Die Polizei geht davon aus, dass ein 31-jähriger mit einem Messer zustach. Sie nahm ihn fest. Der schwerverletzte Mann wurde in ein Spital geflogen.

(Keystone-SDA) Kurz nach 22.30 Uhr erhielt die Notrufzentrale mehrere Meldungen über eine Auseinandersetzung an der Rosenstrasse, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Montag in einer Mitteilung schrieb.

Polizeipatrouillen trafen auf einen 20-jährigen Mann mit schweren Verletzungen, welche mutmasslich mit einem Messer zugefügt worden seien. Er wurde zuerst durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschliessend mit einem Helikopter der Alpine Air Ambulance in ein Spital geflogen.

In welchem Verhältnis die beiden Männer zueinander stehen und was die Hintergründe der Tat sind, ist gemäss dem Communiqué derzeit unklar. Die Ermittlungen laufen.