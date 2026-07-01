Mann wird bei Frontalkollision in Altstätten SG schwer verletzt

Keystone-SDA

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Bei einer Frontalkollision zwischen zwei Autos am Mittwoch in Altstätten ist ein 45-jähriger Mann schwer verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Spital.

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(Keystone-SDA) Kurz nach 6.15 Uhr geriet der Mann mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Es kam zu einer Frontalkollision mit einem korrekt entgegenkommenden Fahrzeug eines 35-Jährigen.

Der Sachschaden beträgt gemäss der Polizei rund 35’000 Franken.