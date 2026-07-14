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Mann wird bei Schlägerei im Luzerner Inselipark erheblich verletzt

Keystone-SDA

Bei einer Auseinandersetzung im Inselipark in der Stadt Luzern ist am Samstagabend ein Mann erheblich verletzt worden. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest und sucht Zeugen, wie sie am Dienstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die tätliche Auseinandersetzung ereignete sich laut Polizeiangaben gegen 23.20 Uhr bei der Toilettenanlage im Inselipark. Dabei wurde ein 32-jähriger Syrer erheblich verletzt. Er musste hospitalisiert werden.

Die Polizei nahm einen 22-jährigen Tunesier als Tatverdächtigen fest. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen, wie es weiter hiess. Gesucht werden Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

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