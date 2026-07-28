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Mann wird in St. Gallen angefahren und durch die Luft geschleudert

Keystone-SDA

Ein Mann ist am Dienstag auf einem Fussgängerstreifen in der Stadt St. Gallen von einem Lieferwagen angefahren und rund 12 Meter durch die Luft geschleudert worden. Der 32-Jährige wurde gemäss der Stadtpolizei erheblich verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein 32-jähriger Mann überquerte eine Strasse in St. Gallen auf einem Fussgängerstreifen, wie die Stadtpolizei St. Gallen am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Gemäss ersten Erkenntnissen wurde der 58-jährige Fahrer eines Lieferwagens durch die tiefstehende Sonne geblendet.

Der Lieferwagenfahrer übersah den Fussgänger. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann rund 12 Meter durch die Luft geschleudert, heisst es in der Mitteilung weiter.

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