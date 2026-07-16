Mann wird in Zürich bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Keystone-SDA

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Ein 52-jähriger Mann hat am Donnerstagmorgen in der Stadt Zürich bei einem Streit lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Ein 34-jähriger Iraner wird verdächtigt, der Täter zu sein. Er wurde festgenommen. Der Ablauf ist noch unklar.

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(Keystone-SDA) Kurz nach 8.30 Uhr wurde die Stadtpolizei Zürich über eine verletzte Person in der Bäckeranlage informiert. Vor Ort sei ein schwerverletzter, 52-jähriger Deutscher angetroffen worden, teilte die Stadtpolizei mit.

Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse wurde der Mann während eines Streits verletzt. Er musste in ein Spital gebracht werden. Eine Polizeipatrouille nahm in diesem Zusammenhang den mutmasslichen Täter, einen 34-jährigen Iraner, fest.

Für eine umfassende Spurensicherung sind Spezialistinnen und Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich sowie das Institut für Rechtsmedizin Zürich aufgeboten worden.