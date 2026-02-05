The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Mann wirft in Bern Flaschen aus Fenster und löst Polizeieinsatz aus

Keystone-SDA

Ein Mann hat am Donnerstagmorgen im Berner Mattenhofquartier Flaschen aus einem Wohnungsfenster auf die Strasse geworfen. Die Kantonspolizei Bern konnte ihn kurze Zeit später anhalten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Verletzte gab es keine, wie eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Auch der Verdächtige blieb unversehrt. Hingegen wurde ein Auto beschädigt.

Der Polizeieinsatz hatte Einschränkungen auf den öffentlichen und privaten Strassenverkehr. Die Brunnmattstrasse blieb während 45 Minuten vollständig gesperrt. Die Haltestelle Brunnhof der Tramlinie 6 blieb gemäss Website von Bernmobil bis gegen 10 Uhr unbedient.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft