Manuela Frey ist «happy» und noch nicht bereit für neue Beziehung

Manuela Frey ist nach eigenen Angaben bei "20 Minuten" zufrieden als Single und vielbeschäftigt. "Ich bin noch gar nicht bereit für eine neue Beziehung, bin happy in meiner neuen Wohnung und mit meinem aktuellen Leben", sagte das Model zum Nachrichtenportal.

(Keystone-SDA) Gemeinsam mit ihrem Manager und Geschäftspartner Ronny Nenniger führt die 29-Jährige die Agentur Just M&R. «Als Model kann ich vielleicht noch fünf Jahre arbeiten. Je älter man wird, desto weniger wird man gebucht. Für die Zukunft ist die Arbeit als Talentmanagerin die sicherere Option», erklärte sie.

Momentan laste sie die Arbeit in der Agentur bereits zu hundert Prozent aus, das Modeln nochmals zu rund sechzig Prozent. «Ich mache crazy viele Sachen und bin konstant am Husteln. Doch es fühlt sich nicht wie arbeiten an», sagte Frey weiter.

In ihrer Agentur lege sie Wert auf ein familiäres Umfeld – etwas, das sie in früheren Modelagenturen vermisst habe. «Dort ging es nur um Business», erinnerte sie sich. Und: «In den Modelagenturen war Eifersucht omnipräsent, das will ich in meiner eigenen Agentur nicht.» Die Talente sollten voneinander profitieren können. Ausserdem sei Verlässlichkeit für sie entscheidend. «Wir händigen nicht einfach so Verträge aus, sondern schauen zuerst, wie es harmoniert», erklärte die Aargauerin.