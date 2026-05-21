Manuela Waeber übernimmt Leitung des Literaturhauses Zentralschweiz

Keystone-SDA

Das Literaturhaus Zentralschweiz erhält eine neue künstlerische Leitung. Ab 1. September übernimmt Manuela Waeber die Nachfolge von Sabine Graf, wie das Literaturhaus (lit.z) am Donnerstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Waeber wird das Haus künftig gemeinsam mit der operativen Leiterin Daniela Krienbühl führen, wie es im Communiqué hiess.

Die 1974 in Zürich geborene und dort wohnhafte neue Leiterin war laut Mitteilung bisher unter anderem in der Kulturförderung tätig, arbeitete als freie Lektorin und war Jurymitglied des Schweizer Buchpreises. Zudem leitete sie verschiedene Bibliotheken.

Waeber folgt auf Sabine Graf, die das Literaturhaus seit der Gründung 2014 mitaufgebaut, geprägt und «kontinuierlich weiterentwickelt» hat, wie es hiess.

Graf wechselt zur Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, wo sie ab September die Abteilung Literatur leiten wird.

Das Literaturhaus Zentralschweiz hat seinen Hauptsitz in Stans NW. Es veranstaltet laut eigenen Angaben jährlich rund 35 Lesungen, Workshops und Schreibwerkstätten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.