The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Debatten
Siehe alle Debatten
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Manuela Waeber übernimmt Leitung des Literaturhauses Zentralschweiz

Keystone-SDA

Das Literaturhaus Zentralschweiz erhält eine neue künstlerische Leitung. Ab 1. September übernimmt Manuela Waeber die Nachfolge von Sabine Graf, wie das Literaturhaus (lit.z) am Donnerstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Waeber wird das Haus künftig gemeinsam mit der operativen Leiterin Daniela Krienbühl führen, wie es im Communiqué hiess.

Die 1974 in Zürich geborene und dort wohnhafte neue Leiterin war laut Mitteilung bisher unter anderem in der Kulturförderung tätig, arbeitete als freie Lektorin und war Jurymitglied des Schweizer Buchpreises. Zudem leitete sie verschiedene Bibliotheken.

Waeber folgt auf Sabine Graf, die das Literaturhaus seit der Gründung 2014 mitaufgebaut, geprägt und «kontinuierlich weiterentwickelt» hat, wie es hiess.

Graf wechselt zur Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, wo sie ab September die Abteilung Literatur leiten wird.

Das Literaturhaus Zentralschweiz hat seinen Hauptsitz in Stans NW. Es veranstaltet laut eigenen Angaben jährlich rund 35 Lesungen, Workshops und Schreibwerkstätten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft