Marcel Schelbert tritt als Präsident der SVP Obwalden zurück

Keystone-SDA

Marcel Schelbert hat als Parteipräsident der SVP Obwalden seinen Rücktritt erklärt. Der Alpnacher führte die Partei drei Jahre lang, wie die SVP Obwalden am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Schelbert will sich laut Mitteilung künftig wieder stärker seiner Arbeit als Historiker widmen. Er bleibe jedoch dem Kantonsparlament erhalten.

Bis zur Neubesetzung übernimmt Vizepräsident Peter Seiler die Geschäfte ad interim. Der Sarner Gemeinderat und frühere Kantonsrat (2008-2024) kenne die Parteiabläufe «aus jahrelanger Erfahrung», wie es weiter hiess. Die Partei plant, das Präsidentenamt «baldmöglichst» neu zu besetzen.