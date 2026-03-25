The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Marcel Schelbert tritt als Präsident der SVP Obwalden zurück

Keystone-SDA

Marcel Schelbert hat als Parteipräsident der SVP Obwalden seinen Rücktritt erklärt. Der Alpnacher führte die Partei drei Jahre lang, wie die SVP Obwalden am Mittwoch mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Schelbert will sich laut Mitteilung künftig wieder stärker seiner Arbeit als Historiker widmen. Er bleibe jedoch dem Kantonsparlament erhalten.

Bis zur Neubesetzung übernimmt Vizepräsident Peter Seiler die Geschäfte ad interim. Der Sarner Gemeinderat und frühere Kantonsrat (2008-2024) kenne die Parteiabläufe «aus jahrelanger Erfahrung», wie es weiter hiess. Die Partei plant, das Präsidentenamt «baldmöglichst» neu zu besetzen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft