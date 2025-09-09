Maria Greco erhält den Zuger Anerkennungspreis 2025

Keystone-SDA

Der Zuger Regierungsrat hat die Theaterschaffende Maria Greco mit dem Anerkennungspreis 2025 ausgezeichnet. Gewürdigt werden ihre grossen Verdienste um das kulturelle Leben im Kanton.

1 Minute

(Keystone-SDA) Maria Greco ist laut Mitteilung der Zuger Direktion für Bildung und Kultur seit über 25 Jahren als freischaffende Theaterschaffende, Autorin und Geschichtenerzählerin tätig.

Sie gründete 2002 die offene Bühne «schräger Mittwoch» und machte sich mit Sagentouren sowie literarischen Programmen einen Namen. Mit ihrer aktuellen Tour «unschuldig schuldig» widmet sie sich dem letzten grossen Zuger Hexenprozess von 1737.

Auch ihre Arbeit im Verein «KunstKiosk» Baar sowie ihr Engagement für «etwas andere» Stadtführungen in Zug und Luzern hätten die Kulturszene geprägt, so die Direktion.

Der mit 15’000 Franken dotierte Preis wird alle zwei bis drei Jahre an Persönlichkeiten verliehen, die sich während längerer Zeit für die Kultur im Kanton Zug einsetzen.