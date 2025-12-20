Mariah Careys Weihnachten: Santa, singen, Schlitten fahren

Keystone-SDA

Alle Jahre wieder ist Mariah Careys Hitsingle "All I Want For Christmas Is You" in der Vorweihnachtszeit allgegenwärtig – und beschert der US-Sängerin und Songwriterin erhebliche Einnahmen. Auch privat ist sie ein echter Weihnachtsfan.

2 Minuten

(Keystone-SDA) «Ja, das bin ich», sagte die 56-Jährige der deutschen Nachrichtenagentur DPA in London und verriet ihre Zutaten für ein perfektes Weihnachtsfest. «Oh, da gibt es eine Menge Dinge. Ich singe Weihnachtslieder. Der Weihnachtsmann – Santa Claus – kommt zu uns nach Hause, um den Kindern und mir Hallo zu sagen. Er bringt seine Rentiere mit. Das stimmt wirklich!»

Ausserdem gehe sie in der Weihnachtszeit sehr gern mit ihren Kindern Schlitten fahren. «Das macht richtig Spass», schwärmte Carey. «Es ist einfach toll!» Ihre Weihnachtsurlaube verbringt die Sängerin häufig im luxuriösen Winterdomizil Aspen/Colorado, ein beliebtes Ziel für Promis in den USA. Die Sängerin hat Zwillinge.

Rekorde für Careys Weihnachtssingle

Mit «All I Want For Christmas» stellte Mariah Carey in diesem Jahre mehrere Rekorde auf, als der beliebte Weihnachthit erneut Platz eins der Schwiezer Single-Hitparade und der amerikanischen Billboard 100 erreichte. Zurzeit ist der Hit einen Platz nach hinten gerückt und liegt auf Platz zwei, hinter «Last Christmas» von Wham!.

Die Topplatzierung in der Schweiz gehört im Dezember seit Jahren unangefochten Mariah Carey mit ihrem Weihnachtshit aus dem Jahr 1994. 23 Wochen konnte sich «All I Want For Christmas Is You» in der Schweizer Chart-Geschichte bislang auf Platz 1 behaupten – das ist mehr als es alle anderen Künstlerinnen und Künstler auch ausserhalb der Weihnachtszeit je schafften.

Vom Erfolg des Liedes war Carey nach eigener Aussage selbst überrascht. «Ich habe Weihnachten schon immer sehr geliebt, aber ich hätte nicht geahnt, welches Ausmass das mal erreichen würde», erzählte sie der dpa. «Es war das erste Weihnachtslied, das ich je geschrieben habe. Und dann ist es eben passiert.»