Mariah Careys Weihnachten: Santa, singen, Schlitten fahren

Keystone-SDA

Alle Jahre wieder ist Mariah Careys Hitsingle "All I Want For Christmas Is You" in der Vorweihnachtszeit allgegenwärtig – und beschert der US-Sängerin und Songwriterin erhebliche Einnahmen. Nicht nur beruflich ist Weihnachten für Carey eine erfreuliche Zeit. Auch privat ist sie ein echter Weihnachtsfan. "Ja, das bin ich", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in London.

1 Minute

Besuch vom Weihnachtsmann und Schlittenfahren

(Keystone-SDA) Und die 56-Jährige verriet ihre Zutaten für ein perfektes Weihnachtsfest. «Oh, da gibt es eine Menge Dinge. Ich singe Weihnachtslieder. Der Weihnachtsmann – Santa Claus – kommt zu uns nach Hause, um den Kindern und mir Hallo zu sagen. Er bringt seine Rentiere mit. Das stimmt wirklich!»

Ausserdem gehe sie in der Weihnachtszeit sehr gern mit ihren Kindern Schlitten fahren. «Das macht richtig Spass», schwärmte Carey. «Es ist einfach toll!» Ihre Weihnachtsurlaube verbringt die Sängerin häufig im luxuriösen Winterdomizil Aspen/Colorado, ein beliebtes Ziel für Promis in den USA. Die Sängerin hat Zwillinge.