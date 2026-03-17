Marius Küchler übernimmt Obwaldner Volkswirtschaftsdirektion

Keystone-SDA

Der Obwaldner Regierungsrat setzt auf Kontinuität: Die vier im Amt bestätigten Mitglieder behalten ihre angestammten Departemente, der neu in die Regierung gewählte Marius Küchler (FDP) übernimmt die frei werdende Volkswirtschaftsdirektion.

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(Keystone-SDA) Das neue Amtsjahr beginnt für den Regierungsrat erst am 1. Juli. Bis dahin bleibt Daniel Wyler (SVP), der bei den Gesamterneuerungswahlen vom 8. März nicht mehr angetreten ist, für die Obwaldner Wirtschaft zuständig. Die bereits jetzt vorgenommene Departementsverteilung diene der Vorbereitung der Amtsübergabe an den neu gewählten Marius Küchler, teilte der Regierungsrat am Dienstag mit.

Küchler hatte sich am 8. März gegen Franziska Kathriner (SVP) durchgesetzt und für die FDP den vor vier Jahren verlorenen Regierungssitz zurückgeholt. Er wohnt in Kerns und arbeitet bei der Nidwaldner Kantonalbank. Nach der Wahl hatte er sich offen für alle Departemente gezeigt.

Finanzdirektorin Cornelia Kaufmann-Hurschler (Mitte) steigt in ihre zweite Legislatur. Ihr Parteikollege Christoph Amstad, der seit 2016 im Amt ist, steht weiterhin dem Sicherheits- und Sozialdepartement vor. Der 2018 gewählte Christian Schäli (CSP) führt wie bis anhin das Bildungs- und Kulturdepartement. Seit 2017 im Amt ist Baudirektor Josef Hess (parteilos).