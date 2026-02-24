Markus Bundi erhält den Anerkennungspreis des Aargauer Kuratoriums

Autor und Lyriker Markus Bundi wird mit dem diesjährigen Anerkennungspreis des Aargauer Kuratoriums ausgezeichnet. Der 56-jährige Bundi erhält den Anerkennungspreis für seine engagierte literarische Vermittlungstätigkeit.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Als Lehrer, Journalist und Verleger schlage Bundis Herz für die Literatur, teilte das Aargauer Kuratorium am Dienstag mit. Als Herausgeber habe er die umfangreiche Werkausgabe von Klaus Merz beim Haymon Verlag betreut.

Er sei auch massgeblich an der Herausgabe von «Die Reihe» beteiligt gewesen. Diese sei beim Wolfbach Verlag von 2010 bis 2020 erschienen und umfasse 72 Gedichtbände. Der Anerkennungspreis würdigt gemäss Angaben des Kuratoriums Bundis langjähriges, vielseitiges Engagement für die Förderung literarischer Vermittlungsformen.

«Wenn ich das richtig verstehe, werde ich dafür ausgezeichnet, andere Menschen anzustecken, zum Beispiel mit Literatur», lässt sich Bundi zitieren: «Das ist ziemlich verrückt; ich bin meinerseits grad vollauf begeistert!»

Markus Bundi wurde 1969 in Wettingen geboren und verbrachte seine Kindheit in Nussbaumen bei Baden. Er studierte an der Universität Zürich Philosophie, Neue Deutsche Literatur sowie Linguistik. Nach dem Abschluss war er bis 2005 als Kulturredakteur bei der «Aargauer Zeitung». Seither unterrichtet er an der Alten Kantonsschule Aarau Philosophie und Deutsch.

Die Preisverleihung findet am 21. August in der Alten Reithalle in Aarau statt. Der Anerkennungspreis ist mit 20’000 Franken dotiert und wird alternierend mit dem Kunstpreis des Kantons Aargau verliehen.