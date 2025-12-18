Markus Streckeisen soll neuer Olma-Verwaltungsratspräsident werden

Keystone-SDA

Der 52-jährige Markus Streckeisen ist als neuer Verwaltungsratspräsident der Olma Messen St. Gallen AG vorgeschlagen. Er soll im April 2026 Thomas Scheitlin ablösen. Zuerst muss aber noch das St. Galler Stadtparlament und danach die Generalversammlung der Olma zustimmen.

(Keystone-SDA) Der frühere St. Galler Stadtpräsident Thomas Scheitlin hatte im April 2025 seinen Rücktritt auf 2026 angekündigt. Er ist seit 2006 Verwaltungsratspräsident der Olma. 2023 wurde die Genossenschaft in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.

Sein Nachfolger soll der in Egnach im Kanton Thurgau aufgewachsene Markus Streckeisen werden. Der 52-Jährige verfüge über «ausgeprägte Finanz- und Strategiekompetenz» sowie über einen «Erfahrungsschatz im Bereich Arealentwicklung und Immobilien», heisst es in der gemeinsamen Mitteilung von Olma und Stadt St. Gallen vom Donnerstag.

Als Mitglied der Geschäftsleitung bei SBB Immobilien sei Streckeisen bei der Steuerung verschiedener Arealentwicklungen beteiligt gewesen. Seit 2021 ist er Inhaber und Geschäftsführer der Streckeisen Consulting AG.

Der Olma-Verwaltungsrat hat ihn nun der Generalversammlung als neuen Verwaltungsratspräsidenten vorgeschlagen. Die Nomination muss im Januar noch vom Stadtparlament beschlossen werden. Am 14. April nimmt dann die Generalversammlung die Wahl vor.