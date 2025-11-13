Markus Wegmüller wird neuer Kommandant der Feuerwehr Bern

Der Gemeinderat der Stadt Bern hat Markus Wegmüller zum neuen Kommandanten der Feuerwehr Bern ernannt. Er tritt sein Amt am 1. Januar 2026 an, wie der Gemeinderat am Donnerstag mitteilte.

1 Minute

Wegmüller ist 48 Jahre alt, gelernter Zimmermann und Landwirt und seit über 20 Jahren bei der Berufsfeuerwehr. Aktuell verantwortet er dort die Aus- und Weiterbildung des Korps, wie der Gemeinderat in einer Mitteilung schrieb.

Wegmüller wird der Berufsfeuerwehr Bern und den Milizformationen Brandcorps und Nachtwache sowie den beiden Feuerwehren der Gemeinden Bolligen und Ostermundigen vorstehen. Er folgt auf Alain Sahli, der Abteilungsleiter und Kommandant von Schutz und Rettung Bern wird.

Beliebte Artikel Meistdiskutiert