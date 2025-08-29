The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Martin Ettlinger wird neuer Direktor des Verkehrshauses

Keystone-SDA

Der 49-jährige Luzerner Martin Ettlinger wird per 1. März 2026 neuer Direktor des Verkehrshauses der Schweiz. Dessen Vorstand hat ihn zum Nachfolger von Martin Bütikofer ernannt, der Ende Februar 2026 in Pension geht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ettlinger ist Jurist und seit 2021 Mitglied der Geschäftsleitung, er verantwortet den Bereich Markt und Entwicklung. Er verfüge über «langjährige Praxis an der Schnittstelle von Medien, Kultur, Verwaltung und Wissenschaft», hiess es in einer Mitteilung des Verkehrshauses vom Freitag.

Der bisherige Direktor Martin Bütikofer tritt nach 16 Jahren ab. Unter seiner Führung hat das Verkehrshaus neue Angebote wie das «Swiss Chocolate Adventure» oder «Media World» lanciert. Der Erfolg seiner Arbeit zeige sich auch in den Eintritten, die im vergangenen Jahr die Million überstiegen, wie es in der Mitteilung weiter hiess.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
8 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
22 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft