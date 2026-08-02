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Maschine stürzt auf Rundflug in Peru ab – Deutsche sterben

Keystone-SDA

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs auf einem touristischen Rundflug über die berühmten Nasca-Linien in Peru sind 13 Menschen ums Leben gekommen - darunter auch deutsche Urlauber. Das Auswärtige Amt in Berlin bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presseagentur, dass zwei Menschen aus Deutschland bei dem Unglück gestorben seien.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Maschine sei in eine Notsituation geraten und aus bisher ungeklärten Gründen abgestürzt, teilte die Verwaltung des Distrikts Vista Alegre mit. An Bord waren elf ausländische Touristen und zwei Besatzungsmitglieder, wie der peruanische Sender RPP unter Berufung auf die Generaldirektion für Zivilluftfahrt berichtete.

Die Nationalität der übrigen Touristen wurde zunächst nicht offiziell bestätigt. Der italienischen Nachrichtenagentur Ansa zufolge waren unter den Opfern nach ersten Erkenntnissen neben den beiden bestätigten Deutschen sieben Urlauber aus Italien sowie zwei Spanier, ein örtlicher Reiseführer und der Pilot des Kleinflugzeugs.

Laut dem Sender RRP war die Maschine der Fluggesellschaft Aerodiana von der Hafenstadt Pisco zu einem Rundflug über die Nasca-Linien gestartet und im Gebiet Pueblo Viejo in der Provinz Nasca abgestürzt.

Rundflug über Wüstenzeichnungen

Bei den Nasca-Linien handelt es sich um Hunderte riesige Bodenzeichnungen in der Wüste im Süden Perus. Die zwischen 500 vor Christus und 500 nach Christus entstandenen Darstellungen zeigen unter anderem Tiere, stilisierte Pflanzen, Fabelwesen und geometrische Figuren. Sie gehören zum Unesco-Weltkulturerbe und sind aus der Luft besonders gut zu erkennen.

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