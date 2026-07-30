Maskierte Männer überfallen Tankstellenshop in Alpnach OW

Keystone-SDA

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Ein Tankstellenshop ist am Dienstag in Alpnach OW überfallen worden. Die Polizei nahm vier junge Männer als Tatverdächtige fest.

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(Keystone-SDA) Wie die Kantonspolizei Obwalden am Donnerstag mitteilte, handelte es sich um einen bewaffneten Überfall, der von mehreren maskierten Personen gegen 22 Uhr verübt wurde. Die Täter erbeuteten Bargeld. Verletzt wurde niemand.

Die Polizeikorps von Obwalden, Nidwalden und Luzern leiteten gemäss der Mitteilung umgehend eine Fahndung ein. Bereits nach kurzer Zeit hätten zwei Tatverdächtige festgenommen werden können, erklärte die Kantonspolizei Obwalden. Ermittlungen hätten zur Festnahme von zwei weiteren Tatverdächtigen geführt.

Die vier Männer sind nach Angaben der Polizei 17 und 18 Jahre alt. Sie wohnen in der Schweiz und haben die schweizerische, die eritreische und die irakische Staatsbürgerschaft. Sie befinden sich in Haft.