The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Masucci: Würde heute Geschichte studieren

Keystone-SDA

Wenn Oliver Masucci (56) heute noch einmal über seinen Beruf entscheiden müsste, schlüge der Schauspieler nach eigenen Worten einen anderen Weg ein. "Heute würde ich wahrscheinlich Geschichte studieren", sagte Masucci ("The German", "Dark") der Deutschen Presse-Agentur. Sein Interesse an Geschichte zeige sich auch in seiner Filmografie.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Ich beschäftige mich mit der Vergangenheit, um die Gegenwart besser verstehen zu können», sagte Masucci in Ratzeburg, am Rande der Dreharbeiten zum Film «Adams Acht». Das Ruderer-Drama erzählt vom Goldmedaillen-Gewinn des Deutschland-Achters 1960 bei den Olympischen Spielen in Rom.

«Ich habe dieses grosses Bedürfnis danach, noch mehr zu wissen und mehr zu verstehen, warum wir da stehen, wo wir sind, wie wir da überhaupt hingekommen sind», sagte Masucci.

Ihm gefalle, einen neuen Blick auf Dinge zu gewinnen. «Der Perspektivwechsel ist schön, weil er Empathie schafft anderen Menschen gegenüber, für die man sich vielleicht selbst erst mal gar nicht interessiert hätte. Ausserdem lerne ich ständig neue Sachen. Das hält fit in der Birne.»

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
31 Likes
59 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft