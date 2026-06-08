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Matador Secondary Private Equity wechselt an die Schweizer Börse

Keystone-SDA

Zuwachs für die Schweizer Börse: Die Aktien der Matador Secondary Private Equity AG mit Sitz in Sarnen OW können ab dem 15. Juni an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mit dem Schritt will das Unternehmen seine Präsenz am Schweizer Kapitalmarkt stärken, wie Matador am Montag mitteilte. Im Zuge der Kotierung würden keine neuen Aktien ausgegeben. Heute ist Matador an der kleineren BX Swiss kotiert.

Matador Secondary Private Equity ist auf Private-Equity-Sekundärmarktinvestitionen spezialisiert, sogenannte Secondaries. Das Unternehmen kauft also Beteiligungen an bestehenden Private-Equity-Fonds von Investoren, die vorzeitig aussteigen möchten.

Matador erwirbt also Anteile an bereits aufgebauten Fondsportfolios, statt in neue Fonds zu investieren. Zuletzt berichtete das Unternehmen über potenzielle Auswirkungen des geplanten Börsengangs von SpaceX auf das Portfolio.

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