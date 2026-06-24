Matthias Christen ist als erstes GLP-Mitglied höchster Nidwaldner

Keystone-SDA

Teilen

Matthias Christen übernimmt im Amtsjahr 2026/2027 als erstes GLP-Mitglied das Präsidium des Nidwaldner Landrats. Das Parlament hat ihn an der Sitzung vom Mittwoch einstimmig gewählt.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Christen ist von Beruf Treuhänder und Wirtschaftsprüfer. Er wohnt in Buochs. 2022 zog er erstmals in den Landrat ein. Als Landratspräsident folgt er auf Erika Liem Gander (Grüne).

In seiner Ansprache scherzte er, als «veritabler Jungspund» mit Jahrgang 1984 zum Präsidenten gewählt zu werden, sei statistisch gesehen ungewöhnlich. Christen appellierte an den Landrat, den Mut zu haben, die Verantwortung als Volksvertreterinnen und -vertreter selbstbewusst zu übernehmen.

Das Landratsvizepräsidium bilden im kommenden Jahr Dominik Steiner (FDP) und Franziska Rüttimann (Mitte). Auch sie wurden einstimmig gewählt.

«Verantwortung auf Zeit»

Überdies wählte der Landrat Justiz- und Sicherheitsdirektorin Karin Kayser-Frutschi (Mitte) zur Frau Landammann, also Regierungspräsidentin, für das Amtsjahr 2026/2027. Sie hatte diese Rolle schon 2021/2022 inne. Sie folgt auf ihren Parteikollegen Othmar Filliger.

Kayser-Frutschi mahnte im Rat daran, stets im Interesse des Stimmvolks zu handeln, das seinen Vertreterinnen und Vertretern «Verantwortung auf Zeit» übertragen hat. «Kein Amt ist dauerhaft, keine Funktion gehört uns persönlich», sagte sie. Es gelte, nicht nur an sich selbst zu denken, sondern an alle, die nach einem kommen.

Zum neuen Landesstatthalter wählte der Landrat Landwirtschafts- und Umweltdirektor Joe Christen (FDP). Zudem bestellte das Parlament die ständigen Kommissionen und weiteren Gremien neu.