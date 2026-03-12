The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Matthias Hofmann leitet neu das Amt für Gemeinden und Raumordnung

Keystone-SDA

Matthias Hofmann wird Anfang August neuer Vorsteher des kantonalen Amtes für Gemeinden und Raumordnung (AGR). Er tritt die Nachfolge von Daniel Wachter an, der pensioniert wird.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Hofmann ist 49 Jahre alt und Bau- und Verkehrsingenieur ETH. Er bringe langjährige Erfahrung in der Führung von multidisziplinären Organisationen und Projekten in den Bereichen Infrastruktur und Mobilität mit, schreibt der Regierungsrat in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Im Verlauf seiner beruflichen Tätigkeit habe Hofmann fundierte Fachkompetenzen in Raumplanungsfragen erworben und in verschiedenen Funktionen mit der öffentlichen Verwaltung und politischen Entscheidungsträgerinnen und -träger auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene zusammengearbeitet.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft