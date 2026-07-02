Mauersegler in Not: So gelingt die erste Hilfe

Keystone-SDA

Teilen

In den letzten Tagen hat die Pflegestation der Vogelwarte Sempach vermehrt Mauersegler entgegengenommen. Die noch flugunfähigen Jungvögel verlassen wegen der Hitze verfrüht ihre Nester. Am Boden brauchen sie dringend Hilfe. Was es dabei zu beachten gilt.

3 Minuten

(Keystone-SDA) Am Boden sind noch nicht flugfähige Mauersegler immer in einer Notsituation. Gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erteilte die Schweizerische Vogelwarte am Donnerstag wertvolle Tipps, wie den jungen Vögeln am Boden geholfen werden kann.

ALTER BESTIMMEN

Bevor weitere Rettungsschritte unternommen werden, gilt es festzustellen, ob es sich bei dem gefundenen Tier um einen Jung- oder Altvogel handelt.

Junge Mauersegler sind an hellen Federsäumen, besonders an den Schwungfedern, und einer hellen Stirn zu erkennen. Bei Altvögeln ist das Gefieder mit Ausnahme der Kehle einheitlich schwarzbraun. Ihre Flügel überragen den Schwanz und überkreuzen sich an der Spitze.

GEFIEDER UNTERSUCHEN

Bei einem Jungvogel muss zudem geprüft werden, ob er bereits flügge ist. Ein Merkmal dafür ist, dass die Flügel den Schwanz um etwa zwei Zentimeter überragen. In der Hand kann der Findling sorgfältig auf den Rücken gedreht werden.

Wenn wir den Vogel in der Hand sorgfältig auf den Rücken drehen und einen Flügel öffnen, sollte der Entwicklungsprozess des Körpergefieders schon weitgehend abgeschlossen sein.

FLUGVERSUCH WAGEN

Ist ein Vogel flügge und seine Flügel sind symmetrisch, kann ein erster Flugversuch unternommen werden. Auf einem Feld oder einer Wiese wird der Vogel auf die flache Hand gelegt und etwa auf Kopfhöhe gehoben. Fliegt der Vogel nicht von selbst weg, kann ihm mit einem leichten Wippen nachgeholfen werden. Er darf jedoch unter keinen Umständen in die Luft geworfen werden.

Ist der Findling gesund, wird er von selbst davonfliegen. Tut er das nicht, lässt die Flügel hängen, zittert oder sträubt das Gefieder, rät die Vogelwarte, eine Pflegestation auzusuchen.

TRANSPORTIEREN

Für den Transport eignet sich eine mit Haushaltspapier ausgelegte Schachtel mit Luftlöchern. Ein Käfig ist ungeeignet, da sich der Vogel darin das Gefieder beschädigen könnte. Auf Futter sollte verzichtet werden. Bei heissem Wetter kann man dem Vogel tröpfchenweise Wasser an den Schnabelrand geben.

ADOPTIEREN

Glücklicherweise adoptieren Mauersegler ohne Probleme ein fremdes Junges, das ungefähr gleich weit entwickelt ist wie die eigenen. Für einen jungen Findling stellt die sofortige Adoption deshalb die beste Lösung dar. Lässt sich keine Kolonie mit Nistplätzen finden, wird das Vogeljunge in einer Pflegestation aufgezogen.