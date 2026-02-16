Medien: «verdächtiger Umschlag» in Netanjahus Büro gefunden

Keystone-SDA

Im Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu haben Mitarbeiter Medienberichten zufolge einen "verdächtigen Umschlag" entdeckt.

(Keystone-SDA) Es habe keine Gefahr für die Menschen bestanden, meldete unter anderem die Nachrichtenseite «ynet» unter Berufung auf eine zuständige Abteilung von Netanjahus Büro.

Die israelische Zeitung «Maariv» berichtete unter Berufung auf eine mit den Einzelheiten des Vorfalls vertrauten Person, dass sich in dem Umschlag Ampullen mit einer unbekannten Substanz befunden haben sollen. Der Umschlag sei in ein Labor geschickt worden.

Eine Regierungssprecherin wollte den Vorfall auf Anfrage nicht bestätigen und verwies an Israels Polizei. Diese äusserte sich zunächst nicht zu den Berichten.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine verdächtige Sendung im Büro des israelischen Regierungschefs auftaucht. Zuletzt untersuchten Sicherheitskräfte im November 2025 den Inhalt eines Umschlags, der schliesslich als nicht gefährlich eingestuft wurde.