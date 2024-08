Medien: Hamas ruft zu “Selbstmordoperationen” auf

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Die Hamas hat arabischen Medien zufolge zu einer Wiederaufnahme von Selbstmordanschlägen aufgerufen.

Es handelte sich demnach um eine Reaktion auf Israels grossangelegtem Militäreinsatz im Westjordanland und die andauernden Angriffe im Gazastreifen. Hamas-Führer Chaled Maschaal forderte dem arabischen Sender Sky News Arabia zufolge bei einer Konferenz in der türkischen Millionenstadt Istanbul am Mittwochabend, eine “Rückkehr der Selbstmordoperationen”.

Die aktuelle Situation verlange einen “offenen Konflikt”, so Maschaal. Er rief die Anhänger der Hamas dazu auf, “sich an mehreren Fronten am tatsächlichen Widerstand gegen das zionistische Gebilde (Israel) zu beteiligen.”

Israel hatte am Mittwoch eine grossangelegte Militäraktion im nördlichen Westjordanland begonnen. Ein israelischer Armeesprecher begründete das Vorgehen, bei dem nach palästinensischen Angaben allein am Mittwoch elf Menschen getötet wurden, mit der deutlich gestiegenen Anzahl von Anschlägen auf Israelis. Zugleich hat auch die Gewalt extremistischer israelischer Siedler im besetzten Westjordanland zugenommen.

Die Lage im Westjordanland hat sich seit Beginn des Gaza-Kriegs nach dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 deutlich verschärft. Seitdem wurden bei israelischen Militäreinsätzen, Konfrontationen oder eigenen Anschlägen nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Westjordanland 635 Palästinenser getötet.