Medien: Schauspieler Clooney stellt sich hinter Harris

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Hollywood-Star George Clooney stellt sich nach dem Rückzug von US-Präsident Joe Biden aus dem Präsidentschaftsrennen hinter die mögliche Ersatzkandidatin Kamala Harris. “Präsident Biden hat gezeigt, was wahre Führung bedeutet. Er rettet wieder einmal die Demokratie”, schrieb der Schauspieler in einem Statement, das unter anderem dem US-Sender CNN und der “New York Times” vorlag. “Wir freuen uns darauf, Vizepräsidentin Harris bei ihrer historischen Aufgabe nach Kräften zu unterstützen.”

Der 63-Jährige hatte Biden in einem viel beachteten Stück in der “New York Times” Mitte Juli zum Rückzug aus dem Rennen um die Präsidentschaft aufgefordert. Biden sei zu alt und habe schon bei einer Spendengala in Hollywood wenige Wochen zuvor nicht fit gewirkt. Das harsche Meinungsstück des Schauspielers, der die Demokraten auch finanziell unterstützt, hatte für grosses Aufsehen gesorgt.

Biden hatte am Sonntag seinen Rückzug aus dem US-Wahlkampf per Brief angekündigt und seine Vize Harris als Ersatzkandidatin vorgeschlagen. Die 59-Jährige hat seitdem sehr viel Rückenwind aus der Demokratischen Partei bekommen und bereits mit dem Wahlkampf begonnen.