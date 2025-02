Medizinische Berufsverbände schlagen Alarm und fordern Massnahmen

Keystone-SDA

Fünf medizinische Berufsverbände der Schweiz haben am Freitag Alarm geschlagen. Die Arbeit werde unter anderem für Ärztinnen, Apotheker und Tierärzte immer schwieriger, hiess es. Dadurch sei die gute medizinische Versorgung von Mensch und Tier in der Schweiz gefährdet.

(Keystone-SDA) Der seit längerem bekannte Nachwuchs- und Fachkräftemangel bei den Medizinalberufen werde immer grösser, teilten die fünf beteiligten Verbände am Freitag anlässlich einer Aktion auf dem Bundesplatz in Bern mit. Dabei wurden die Hindernisse im Beruf mit einem Hürdenlauf veranschaulicht. Die Verbände übergaben acht gemeinsame Forderungen gegen die Engpässe in der medizinischen Versorgung an die Öffentlichkeit und die Politik.

Ohne die enorme Leistungsbereitschaft der Menschen in den Medizinalberufen sei die gute Versorgung der Bevölkerung bereits heute nicht mehr möglich, hiess es. Es müsse in die Aus- und Weiterbildung investiert und zugleich dringend verhindert werden, dass noch mehr Fachkräfte den Beruf verlassen.

Die fünf beteiligten Verbände vertreten über 63’000 Personen.