Medmix erweitert Produktionskapazitäten in China und Brasilien

Der Industriekonzern Medmix stärkt seine Position in zwei Schlüsselmärkten: Das Unternehmen aus Baar ZG eröffnet eine zweite Produktionsstätte der Tochter Guangdong Qiaoyi Plastic in China und erweitert die Produktionskapazitäten seiner Marke Geka in Brasilien.

1 Minute

(Keystone-SDA) Damit hat das Unternehmen die brasilianische Anlage mehr als verdoppelt, wie aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervorging. Durch die Erweiterung steige die Kapazität um ein Viertel. Darüber hinaus habe Geka kürzlich neue Aufträge gewonnen – darunter «einen der grössten Einzelaufträge der Firmengeschichte», der 2026 und 2027 «signifikante Umsätze» generieren soll.

Die neue 4000 Quadratmeter grosse Anlage in China werde derweil die Produktion von Kosmetikverpackungen wie Lipgloss, Lippenstift und Kompaktgehäusen erheblich steigern und damit den schnell wachsenden asiatischen Schönheitsmarkt bedienen, hiess es.