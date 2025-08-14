The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Megadeth kündigen finales Album für 2026 an

Keystone-SDA

Die US-amerikanische Metalband Megadeth hat ihr finales Album für 2026 angekündigt. Kommendes Jahr soll es zudem eine Abschiedstour geben. Die Band um Frontmann Dave Mustaine teilte ihren Abschied in den sozialen Medien mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Megadeth gehört neben Metallica, Slayer und Anthrax zu den sogenannten Big Four des US-amerikanischen Thrash-Metal-Genres. Die Gruppe gründete sich vor gut 40 Jahren und veröffentlichte bislang 16 Studioalben.

«Wir haben gemeinsam etwas wirklich Wunderbares geschaffen, das wahrscheinlich nie wiederkommen wird», wurde Mustaine in einer Mitteilung zitiert. Der 63-Jährige kündigte für 2026 auch seine Memoiren an.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
1 Likes
6 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
7 Likes
10 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft