Mehr Fahrgäste bei Engadin Bus

Keystone-SDA

Chur Bus und Engadin Bus haben 2025 mehr Fahrgäste transportiert - insgesamt 9,8 Millionen. 2024 waren es noch 9,6 Millionen Fahrgäste. Das Wachstum geht gemäss der Bus und Service AG auf eine Steigerung im Engadin zurück. Das Wachstum betrug dort acht Prozent.

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(Keystone-SDA) Insgesamt legten die Fahrgäste gemäss einer Mitteilung der Bus und Service AG vom Donnerstag 30,2 Millionen Kilometer mit den Bussen zurück. Der Umsatz stieg auf 34,3 Millionen Franken. Es resultierte ein Gewinn von 2,3 Millionen Franken – im Vorjahr betrug der Gewinn 1,36 Millionen Franken.

Das Fahrgastwachstum im Engadin hängt gemäss der Bus und Service AG auch mit einem Angebotsausbau auf den Fahrplanwechsel im Dezember 2024 zusammen. Die gefahrenen Kilometer wuchsen deshalb von 1,7 Millionen im Jahr 2024 auf 2,3 Millionen im Jahr 2025 an.