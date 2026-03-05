Mehr Fondsgelder für gemeinnützige Zwecke im Kanton Bern

Keystone-SDA

Die Berner Kantonsregierung hat die Beitragspraxis des bernischen Lotterie- und Sportfonds überprüft. Künftig können grössere Beiträge für gemeinnützige Zwecke fliessen. Schwerpunkte will sie bei der Inklusion von Menschen mit Behinderungen und der Vereinsförderung setzen.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Nach Überprüfung der Beitragspraxis hat der Regierungsrat eine Anpassung der kantonalen Geldspielverordnung beschlossen, wie er am Donnerstag in einer Mitteilung bekanntgab. Diese ermöglicht beim Lotteriefonds jährliche Mehrausgaben von rund fünf Millionen Franken und beim Sportfonds rund sieben Millionen Franken.

Mit den geänderten Rechtsgrundlagen schaffe er Subventionsmöglichkeiten für langfristig wirksame Inklusionsvorhaben und Lager, die Menschen mit Behinderungen zugutekommen, schrieb der Regierungsrat weiter. Davon profitierten Jugend- und Sportlager oder besondere Anlässe für Menschen mit Behinderungen wie der «PluSport-Tag».

Ebenfalls mit höheren Beiträgen sollen neu Sportwettkämpfe unterstützt werden können. Dazu gehören regionale Veranstaltungen, aber auch Europa- oder Weltmeisterschaften. Erweitert wird auch der Beitragsrahmen für Veranstaltungen der Volkskultur wie das Eidgenössische Musikfest oder das Eidgenössische Schwingfest.

Erhöht werden können künftig auch Beiträge an Bauvorhaben der Bereiche Sport, Kultur und Gesellschaft. Dazu gehören unter anderem Hallenbäder, Konzerthallen, Pumptrack-Anlagen oder Pfadiheime, wie der Regierungsrat weiter schrieb.

Weil Swisslos gute Geschäftsergebnisse verzeichnet, fliessen bedeutend mehr Mittel in den kantonalen Lotterie- und Sportfonds. Der Regierungsrat rechnet damit, dass sich die jährlichen Einnahmen des Kantons aus Geldspielen dauerhaft auf einer Höhe von über 71 Millionen Franken bewegen werden. Diese müssen gemäss Bundesverfassung für gemeinnützige Zwecke verwendet werden.