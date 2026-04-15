Mehr Geld für Prävention sexualisierter Gewalt an Basler Schulen

Keystone-SDA

Basler Schulen führen künftig obligatorische Präventionprogramme gegen sexuelle Gewalt durch. Der Grosse Rat hat am Mittwoch dafür 1,3 Millionen Franken für die Jahre 2026 bis 2029 bewilligt.

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(Keystone-SDA) Sämtliche Fraktionen begrüssten diese Ausgabe; der Entscheid fiel mit 94 zu 1 Stimmen. Das Geld ist für Präventionsprogramme des Vereins «Theater Vitamin A» und der Schulsozialarbeit bestimmt.

Ziel ist, die Kinder darin zu stärken, Grenzen zu erkennen, angemessene von unangenehmen Berührungen zu unterscheiden, und im Falle von Übergriffen Hilfe zu suchen, wie es im Ratschlag der Regierung heisst. Die Vorlage geht zurück auf eine Motion der ehemaligen FDP-Grossrätin Karin Sartorius.