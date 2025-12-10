Mehr Geld für Präventionsarbeit zu häuslicher Gewalt in Basel-Stadt

Keystone-SDA

Basel-Stadt verstärkt die Präventionsarbeit gegen häusliche Gewalt. Das Pilotprojekt "Halt Gewalt" soll im Kanton Basel-Stadt ausgeweitet und dauerhaft etabliert werden. Der Grosse Rat hat am Mittwoch dafür einstimmig knapp 806'000 Franken genehmigt.

(Keystone-SDA) «Halt Gewalt» läuft seit Ende 2022 im Kleinbasel unter der Leitung des Justiz- und Sicherheitsdepartmenents (JSD) und des Präsidialdepartements (PD). Nach der positiven Evaluation soll es bestehen bleiben.

Die operative Leitung fällt neu an den Verein «Frau sucht Gesundheit». In den nächsten zwei Jahren soll es unter Einbezug von zehn Quartiertreffpunkten auf weitere Stadtteile ausgedehnt werden. Im Rahmen von «Halt Gewalt» wurden erstmals das soziale Umfeld und mögliche Zeugen und Zeuginnen von häuslicher Gewalt in der Nachbarschaft angesprochen. Das Projekt gehört zum Auftrag aus der Istanbul-Konvention.