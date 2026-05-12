Mehr Jugendliche im Kanton Zürich bestehen die Gymiprüfung

Keystone-SDA

Die Zahl der erfolgreichen Aufnahmeprüfungen für die Zürcher Mittelschulen ist in diesem Jahr auf über 8000 gestiegen. Insgesamt traten so viele Jugendliche wie noch nie zu den Prüfungen an.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Im Kanton Zürich haben im laufenden Schuljahr 15’759 Jugendliche eine zentrale Aufnahmeprüfung (ZAP) absolviert, wie die Bildungsdirektion am Dienstag mitteilte. Davon waren 8060 Kandidatinnen und Kandidaten erfolgreich. Die Erfolgsquote liegt mit 51,1 Prozent im langjährigen Durchschnitt, auch wenn sie im Vergleich zum Vorjahr minim gesunken ist.

Der Anstieg der Prüfungszahlen ist massiv: Innerhalb von zwei Jahren wuchs die Anzahl der abgelegten Prüfungen um rund 1000 an. Grund für diese Entwicklung ist primär das allgemeine Bevölkerungswachstum im Kanton.

Grosser Andrang bei Berufsmaturität

Besonders deutlich zeigt sich das Interesse an der Berufsmaturität. Hier verzeichneten die Behörden einen neuen Rekordwert bei den Anmeldungen. Zwar sank die Erfolgsquote auf 67,3 Prozent, dennoch liegt dieser Wert weiterhin im normalen Schwankungsbereich der letzten Jahre.

Auch die Gymnasien bleiben beliebt: Sowohl beim Langgymnasium nach der Primarschule als auch beim Kurzgymnasium nach der Sekundarstufe blieb das Interesse auf sehr hohem Niveau. Fast jede zweite Prüfung für ein Gymnasium wurde bestanden.

Hohe Erfolgsquote in der Probezeit

Wer die Hürde der Aufnahme geschafft hat, bewährt sich meist auch im Schulalltag. Die Daten zur Probezeit zeigen eine positive Tendenz: Sowohl im Lang- als auch im Kurzgymnasium konnten mehr Schülerinnen und Schüler die erste Phase ihrer Ausbildung erfolgreich abschliessen als im Vorjahr. Beim Langgymnasium lag die Erfolgsquote zuletzt bei fast 93 Prozent.

Wie viele Jugendliche im August tatsächlich in eine neue Schule eintreten, steht erst im Sommer fest. Erfahrungsgemäss kommt es bis zum Ferienende noch zu vereinzelten Abmeldungen.