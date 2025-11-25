Mehr Publikum im Theater Basel und trotzdem ein Verlust

Das Theater Basel verzeichnet für die Spielzeit 2024/25 einen Publikumszuwachs. Die geringere Anzahl Aufführungen auf der Grossen Bühne wirkte sich jedoch auf die Einnahmen bei der Gastronomie aus, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht.

(Keystone-SDA) Die zahlenden Besucherinnen und Besucher stiegen um 5474 auf 159’403 (+3,6 Prozent), wie der am Dienstag veröffentlichte Geschäftsbericht aufzeigt. Bei den Gratisformaten stieg die Anzahl Eintritte um 4503 auf insgesamt 60’498 (+8 Prozent).

Trotz einer geringerer Anzahl an Veranstaltung habe das Theater eine Steigerung erzielt, auch beim kostenlosen «Foyer Public», sagte Intendant Benedikt von Peter vor den Medien. Letzteres sei besonders erfreulich, da es auch viele Menschen anspreche, die noch nie im Theater waren.

Weniger Ticketeinnahmen beim Ballett

Beim Ballett sanken die Besuche wie auch die Ticketeinnahmen. Die Auslastung lag hier im Durchschnitt bei 47,5 Prozent. Die Aufführungen unter Leitung von Adolphe Binder lockten ein jüngeres Publikum ins Theater, das preisgünstige Tickets nutzt. Am besten besucht war die Bearbeitung von Romeo & Julia mit 6963 Eintritten.

Beim Schauspiel betrug die Auslastung 63,4 Prozent. «Die Krume Brot» von Lukas Bärfuss, inszeniert von Antú Romero Nunes liegt in dieser Sparte mit 5404 Besuchen an erster Stelle. Bei der Oper betrug die die Auslastung im Durchschnitt 67,9 Prozent. Spitzenreiter ist dort «Turandot» von Puccini mit 12’247 Besucherinnen und Besuchern.

Beim Wagner-Zyklus «Ring des Nibelungen» war die durchschnittliche Auslastung bei der Aufführung des gesamten vierteiligen Zyklus‘ höher als bei den Aufführungen der einzelnen neu in den Spielplan aufgenommenen Abende «Siegfried» und «Götterdämmerung». Beim Zyklus betrug die Auslastung 83,4 Prozent, die Besucherzahlen betrug insgesamt 5658.

Gastro-Verlust als «Tolggen im Reinheft»

Das Dreispartenhaus steigerte zwar das betriebliche Ergebnis auf 510’000 Franken. Somit habe das Theater sein Minimalziel übertroffen, sagte Nils Braun, Direktor Finanzen und Verwaltung,

Dennoch verbuchte es einen Jahresverlust von 181’000 Franken und verfehlte somit eine schwarze Null. Ein Grund sind die schrumpfenden Einnahmen bei der Gastronomie. Dies sei der «Tolggen im Reinheft» der Spielzeit 2024/25, sagte Braun.

Eine der Ursachen hierfür war wiederum der aufwendige «Ring des Nibelungen», der die Grosse Bühne über lange Zeit beanspruchte und somit weniger Veranstaltungen ermöglichte. Dieser Spielort verzeichnete rund 10’000 Besucherinnen und Besucher weniger als in der vorherigen Saison.

Bei den Aufführungen im Schauspielhaus ist das Restaurant Besenstiel von nebenan für das Gastroangebot zuständig. Somit fliessen nur Einnahmen der Bars bei der Grossen und Kleinen Bühne zum Theater, wie Braun weiter ausführte. Auch die Zunahme beim Foyer Public konnte die fehlenden Pauseneinnahmen nicht wettmachen, da in diesem bewusst konsumfrei gehaltenen Raum die Gäste oft ihr Picknick mitbringen, wie von Peter anfügte.

Für angebrochene Spielzeit rechnet das Theater mit mehr Einnahmen durch Tickets, jedoch mit weniger durch Fundraising, wie Nils Braun weiter sagte.