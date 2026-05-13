Mehr Schüler und Lehrerinnen an Aargauer Volksschulen

Keystone-SDA

Im Aargau drücken im aktuellen Schuljahr mehr Kinder und Jugendliche die Schulbank als im Vorjahr. 84'188 Schülerinnen und Schüler besuchen im Schuljahr 2025/2026 die öffentlichen Schulen im Kanton. Dies entspricht einem Plus von 658 Lernenden oder 0,8 Prozent.

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(Keystone-SDA) Im aktuellen Schuljahr gibt es 192 Primarschulen, wie der Kanton Aargau in einer Mitteilung am Mittwoch schrieb. An diesen Schulen würden zwischen 20 und 1810 Lernende in 2320 Klassen unterrichtet.

Während die Zahl der Lernenden in der Realschule angestiegen sei, sei sie in den Bezirks- und Sekundarschulen im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen.

Neue Kanti trägt zu Zuwachs bei

Die Mehrheit der Jugendlichen beginnt gemäss Mitteilung nach der Volksschule eine Berufslehre. Die Berufsfachschulen verzeichneten im aktuellen Schuljahr 17’184 Lernende. Das seien 333 Lernende mehr (+2 Prozent) als im Vorjahr. 1335 Lernende strebten ein eidgenössisches Berufsattest (EBA) an, 15’366 Berufslernende ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ). Davon absolvierten 1586 gleichzeitig die Berufsmatur.

Im Schuljahr 2025/2026 besuchten 1735 Schülerinnen und Schüler eine Wirtschafts-, Informatik- oder Fachmittelschule, hiess es in der Mitteilung weiter. Gegenüber dem Vorjahr sei die Zahl der Lernenden um 200 gestiegen (+13 Prozent). Besonders deutlich ist die Zunahme bei den Fachmaturitäten mit 89 Lernenden (+52,4 Prozent). Auch die Zahl der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten hat gegenüber dem Vorjahr um 265 auf 4993 Lernende zugenommen (+5,6 Prozent).

Zu diesem Zuwachs trage auch die Inbetriebnahme der neuen Kantonsschule Stein bei, die ab dem Schuljahr 2025/26 die neu eintretenden Schülerinnen und Schüler aus dem Fricktal unterrichte. In den Vorjahren hätten diese teilweise in den Nachbarkantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt die Schule besucht.

Es gibt auch mehr Lehrpersonen im Kanton

Die Zahl der Lehrpersonen hat gegenüber dem Vorjahr von 9835 auf 9957 (+1,2 Prozent) zugenommen, ist der Mitteilung ausserdem zu entnehmen.

Die Vollzeitäquivalente hätten sich um 96 auf 6319 Vollzeitstellen (+1,5 Prozent) erhöht. Der Frauenanteil an den öffentlichen Aargauer Volksschulen betrage über alle Schulstufen hinweg 79,5 Prozent.