Mehr Unterstützung für Angehörige psychisch Erkrankter in Basel

Keystone-SDA

Die Stiftung Rheinleben erhält für die nächsten vier Jahre 840'000 Franken vom Kanton Basel-Stadt. Der Grosse Rat hat sich am Mittwoch für diesen Betrag zugunsten dieser Anlaufstelle für Angehörige und Kinder von psychisch erkrankten Menschen ausgesprochen.

(Keystone-SDA) Die Ausgabenbewilligung war im Parlament unbestritten. Einzig bei der Höhe des Betrags gab es unterschiedliche Vorstellungen. Die Fraktionen SP, Grüne und Basta sprachen sich für einen Beitrag an die Stiftung von rund 1 Million Franken aus.

Die Regierung sowie die SVP, FDP, Mitte/EVP, LDP und GLP wollten bei 840’000 für die Jahre 2026 bis 2029 bleiben. Mit 49 zu 45 Stimmen bei 1 Enthaltung machte dieser Antrag der Minderheit der vorberatenden Kommission das Rennen.

Mit der gesprochenen Ausgabe erhöht sich der jährliche Beitrag an die Stiftung Rheinleben um 80’000 Franken. Hintergrund für die verstärkte Unterstützung ist die Zunahme an Behandlung psychischer Erkrankungen, vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Daher bestehen lange Wartezeiten für Therapieplätze, was auch die Angehörigen an Belastungsgrenzen bringt.

Einziges Angebot dieser Art im Kanton

«Wenn sie mit der Belastung alleingelassen werden, sind sie stark gefährdet, selbst eine psychische Erkrankung zu entwickeln», heisst es im Bericht der Gesundheits- und Sozialkommission.

Die Anlaufstelle besteht seit 2018 und ist die einzige dieser Art. Sie widmet sich unter anderem der Beratung von Angehörigen und Kindern sowie der Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit.