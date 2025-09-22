Mehr Wohnungen und mehr Einfamilienhäuser im Kanton Luzern
Im Kanton Luzern hat die Zahl der Gebäude mit Wohnnutzung leicht zugenommen. Auch der Wohnungsbestand ist gewachsen, wie Statistik Luzern (Lustat) am Montag mitteilte.
(Keystone-SDA) Ende 2024 wurden 70’606 Gebäude mit Wohnnutzung gezählt, das sind 190 mehr als im Vorjahr. Rund 45 Prozent davon sind Einfamilienhäuser, 36 Prozent Mehrfamilienhäuser.
Der Wohnungsbestand belief sich auf 213’845 Einheiten, ein Plus von 2046 gegenüber 2023. Besonders die kleineren Wohnungen legten zu: Die Zahl der Einzimmerwohnungen stieg um 1,8 Prozent, jene der Zweizimmerwohnungen um 1,6 Prozent.
Im Durchschnitt lebten 2,2 Personen in einer Wohnung. Pro Person standen 47 Quadratmeter zur Verfügung. Über die Hälfte der Wohnungen weist weniger als 100 Quadratmeter Wohnfläche auf.