Mehr Wohnungen und mehr Einfamilienhäuser im Kanton Luzern

Keystone-SDA

Im Kanton Luzern hat die Zahl der Gebäude mit Wohnnutzung leicht zugenommen. Auch der Wohnungsbestand ist gewachsen, wie Statistik Luzern (Lustat) am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ende 2024 wurden 70’606 Gebäude mit Wohnnutzung gezählt, das sind 190 mehr als im Vorjahr. Rund 45 Prozent davon sind Einfamilienhäuser, 36 Prozent Mehrfamilienhäuser.

Der Wohnungsbestand belief sich auf 213’845 Einheiten, ein Plus von 2046 gegenüber 2023. Besonders die kleineren Wohnungen legten zu: Die Zahl der Einzimmerwohnungen stieg um 1,8 Prozent, jene der Zweizimmerwohnungen um 1,6 Prozent.

Im Durchschnitt lebten 2,2 Personen in einer Wohnung. Pro Person standen 47 Quadratmeter zur Verfügung. Über die Hälfte der Wohnungen weist weniger als 100 Quadratmeter Wohnfläche auf.

Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

