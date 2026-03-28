Mehrere Angriffe auf Golfstaaten – Metallwerk in Emiraten beschädigt

Keystone-SDA

Mehrere Golfstaaten haben erneut Schäden nach Angriffen aus dem Iran gemeldet. In den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde nach Angaben des Betreibers bei einem iranischen Raketen- und Drohnenangriff ein Metallwerk schwer beschädigt. Das Werk befindet sich in der Khalifa Industrial Zone Abu Dhabi. Eine nicht näher genannte Anzahl von Mitarbeitern sei verletzt worden, hiess es vom Betreiber.

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(Keystone-SDA) Aus Katar hiess es am frühen Abend (Ortszeit), das Golfemirat sei im Laufe des Tages Ziel eines Angriffs mit mehreren aus dem Iran gestarteten Drohnen gewesen. Alle anfliegenden Drohnen seien erfolgreich abgefangen worden, teilte das Verteidigungsministerium weiter mit.

Davor hatte bereits Kuwait von Angriffen berichtet. Nach Angaben eines Sprechers des Verteidigungsministeriums vom frühen Samstagabend wurden in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 15 feindliche Drohnen registriert. Einige der Angriffe hätten auf die Umgebung des internationalen Flughafens von Kuwait gezielt und erhebliche Schäden am Radarsystem verursacht. Menschen seien nicht verletzt worden.