Mehrere Betrunkene bauen im Kanton Luzern Verkehrsunfälle

Keystone-SDA

Diverse alkoholisierte Autofahrer sind über das Wochenende im Kanton Luzern verunfallt. Sie dürfen sich vorderhand nicht mehr hinter das Steuer setzen.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Wie die Luzerner Polizei mitteilte, wurden am Montag um 7 Uhr in Sörenberg bei einem Auto, das gegen eine Scheune gefahren war, zwei verletzte Personen vorgefunden. Beim mutmasslichen Lenker, einem 20-Jährigen, wurden 1,68 Promille gemessen. Die beiden Verletzten wurden mit einem Helikopter und einer Ambulanz in ein Spital gebracht. Die Polizei beschlagnahmte das Unfallfahrzeug.

Am Sonntagmorgen verunfallte in Hasle ein alkoholisierter Lenker. Er kam um 6 Uhr in einer Kurve von der Strasse ab und fuhr ein steiles Waldstück hinunter. Schliesslich wurde das Auto von einem Baumstamm gestoppt. Der 48-Jährige wurde leicht verletzt hospitalisiert. Die Atemalkoholprobe ergab bei ihm einen Wert von umgerechnet 0,96 Promille.

Doppelt so viel intus, nämlich 1,9 Promille, hatte ein 30-jähriger Lieferwagenchauffeur, der ebenfalls in der Nacht auf Sonntag verunfallte. Er fuhr um 01.30 Uhr in Rain in einen Holzstapel und verletzte sich aber nur leicht.

Ein paar Stunden zuvor war in Reiden ein 47-jähriger Lenker mit seinem Auto gegen eine Signalisationstafel gefahren. Er kümmerte sich nicht um den Schaden, kehrte dann aber zurück, um liegengebliebene Fahrzeugteile wegzuräumen. Der Unfallfahrer wurde von einer Polizeipatrouille angehalten. Bei ihm ergab der Alkoholtest 0,98 Promille.