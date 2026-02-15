Mehrere Einbrüche in St. Gallen am Wochenende

Keystone-SDA

Im Kanton St. Gallen sind über das Wochenende diverse Einbrüche verübt worden. Gestohlen wurden vorwiegend Schmuck und Uhren, wie die St. Galler Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Am Samstagmittag wurde zwischen 11 und 14 Uhr aus einer Dachwohnung an der Vogelherdstrasse in St. Gallen Schmuck im Wert von rund 10’000 Franken gestohlen, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb. Die Täterschaft war zunächst unbekannt.

Gleichentags wurde in Zuzwil zwischen 17.30 und 20.30 Uhr an der Sonnenbergstrasse aus einem Haus Schmuck im Wert von knapp 5000 Franken entwendet. Im gleichen Zeitraum fand an der Herbergstrasse ein Einbruchversuch statt.

In Jona verschafften sich Einbrecher am Samstag zwischen 15 und 22 Uhr an der Spinnereistrasse Zugang zu einem Haus. Sie stahlen Schmuck und Uhren, wie es weiter hiess. In der Nacht auf Sonntag brachen unbekannte Täter an der Heidenerstrasse in Altstätten in ein Haus ein. Dort war das Deliktsgut zunächst nicht bekannt.

Bereits am Freitagnachmittag hatte eine unbekannte Täterschaft in Grabs einen Metallcontainer gewaltsam geöffnet und daraus einen Rasenmäher und einen Generator gestohlen. Der Wert des Deliktsguts beläuft sich gemäss der Polizei auf rund 3000 Franken.