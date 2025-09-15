The Swiss voice in the world since 1935
Mehrere Einbrüche in Stans und Ennetbürgen NW verübt

Keystone-SDA

In der Nacht vom letzten Freitag auf Samstag ist es in Stans und Ennetbürgen zu mehreren Einbrüchen in Gewerbegebäuden gekommen, wie die Kantonspolizei Nidwalden am Montag mitteilte. Die Polizei sucht Zeugen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die unbekannte Täterschaft drang gewaltsam in Gewerbegebäude im Industriegebiet Galgenried in Stans sowie im Industriegebiet Herdern in Ennetbürgen ein. Sie durchsuchte laut Communiqué die Räumlichkeiten und öffnete verschiedene Behältnisse.

Das Hauptziel sei offenbar Bargeld gewesen, der verursachte Sachschaden übersteige jedoch dessen Wert «deutlich», hiess es.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung befinde sich die Täterschaft weiterhin auf der Flucht.

Die Polizei empfiehlt, in unbeaufsichtigten Gewerbegebäuden insbesondere nachts oder an Wochenenden kein Bargeld zurückzulassen.

