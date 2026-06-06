Mehrere Fahrzeuge in Winterthur beschädigt

Keystone-SDA

Die Fahrerin und der Fahrer zweier Autos haben am Samstagabend mutmasslich mehrere parkierte Fahrzeuge beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die beiden Fahrzeuglenkenden wurden festgenommen, wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Stadtpolizei sprach von «mehreren Kollisionen an verschiedenen Orten». Die zwei Fahrzeuge seien kurz vor 19.30 Uhr im Stadtgebiet unterwegs gewesen, schrieb die Stadtpolizei Winterthur in einer Mitteilung. Unter anderem seien parkierte Autos beschädigt worden.

Die 40-jährige Autofahrerin und der 37-jährige Autofahrer seien angehalten und festgenommen worden. Die genauen Umstände des Vorfalls werden gemäss der Polizei derzeit abgeklärt.