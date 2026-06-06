The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Mehrere Fahrzeuge in Winterthur beschädigt

Keystone-SDA

Die Fahrerin und der Fahrer zweier Autos haben am Samstagabend mutmasslich mehrere parkierte Fahrzeuge beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die beiden Fahrzeuglenkenden wurden festgenommen, wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Stadtpolizei sprach von «mehreren Kollisionen an verschiedenen Orten». Die zwei Fahrzeuge seien kurz vor 19.30 Uhr im Stadtgebiet unterwegs gewesen, schrieb die Stadtpolizei Winterthur in einer Mitteilung. Unter anderem seien parkierte Autos beschädigt worden.

Die 40-jährige Autofahrerin und der 37-jährige Autofahrer seien angehalten und festgenommen worden. Die genauen Umstände des Vorfalls werden gemäss der Polizei derzeit abgeklärt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft