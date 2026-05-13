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Mehrere GC-Fans werden wegen Feuerwerkskörper verletzt

Keystone-SDA

Wenige Minuten nach dem Anpfiff ist beim Spiel FC Winterthur gegen GC am Dienstag ein Böller in den GC-Fansektor geworfen worden. Bei der Stadtpolizei Zürich gingen bis am Mittwoch Nachmittag vier Meldungen von geschädigten Fans ein.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Gemäss Stadtpolizei Zürich haben sich bisher vier Personen gemeldet, die zumindest vorübergehend über Ohrenschmerzen oder ein Pfeifen im Ohr berichteten. Einige hätten auch gleich Anzeige erstattet.

Ein Sprecher der Stadtpolizei bestätigte eine Meldung des «Tages-Anzeigers» vom Mittwoch. Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen. Der Feuerwerkskörper wurde wahrscheinlich von aussen ins Stadion geworfen und explodierte unter den GC-Fans.

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