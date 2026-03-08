Mehrere Hundert an «kämpferischer» Frauendemo in Bern

Keystone-SDA

Über 1000 Personen haben am Sonntag in Bern an einer unbewilligten Demonstration zum internationalen Frauentag teilgenommen. Sie stellten sich "gegen patriarchale Gewalt, Faschismus und den Rechtsrutsch".

(Keystone-SDA) Die Teilnehmenden versammelten sich auf dem Bahnhofplatz und starteten anschliessend den Umzug durch die Innenstadt, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Die Demonstrantinnen skandierten Parolen wie «Kein Krieg, kein Staat, kein Patriarchat» und «Gegen Banken und Sexisten».

Anlässlich des «queerfeministischen Kampftags» rief ein unbekanntes Kollektiv zu einer «kämpferischen Demo» auf. Ihr Widerstand galt Geschlechtergrenzen, patriarchaler Gewalt sowie dem «inneren und äusseren Grenzregime».

Die Demo war dem Aufruf zufolge offen für alle Geschlechter. Man wolle den Ort sicher und zugänglich für alle machen. Und: «Patriarchale Strukturen gehen uns alle an.»

Zu Beginn der Kundgebung gedachten die Demonstrierenden mit einem 29 Sekunden langen Schrei der nach ihren Angaben 29 Opfer von Femiziden im Jahr 2025 in der Schweiz. «Mehr queer-Feminismus statt Faschismus – grenzenlose Solidarität» war auf einem der mitgeführten Transparente zu lesen.