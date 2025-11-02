Mehrere Leichtverletzte nach Frontalkollision in Merenschwand AG

Zwei Autos sind am Samstag im Ausserortsbereich bei Merenschwand AG frontal ineinander geprallt: Ein Lenker hatte auf der Muristrasse zu einem Überholmanöver angesetzt, woraufhin es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Wagen kam. Mehrere Personen verletzten sich.

(Keystone-SDA) Die vierköpfige Familie im entgegenkommenden Wagen musste zur Kontrolle ins Spital gefahren werden, wie die Aargauer Kantonspolizei am Sonntag mitteile. Gemäss ersten Untersuchungen zufolge dürften sich mehrere Familienmitglieder leicht verletzt haben. Der Unfallverursacher blieb hingegen unverletzt.

Der Unfall ereignete sich gemäss Polizeiangaben am Samstagabend gegen 18.00 Uhr. Das Fahrzeug des 33-Jährigen, der ein vor ihm fahrendes Auto überholten wollte, wurde durch die Wucht der Kollision aufs Wiesland geschleudert. Das Auto des 38-jährigen Familienvaters, seiner 37-jährigen Frau und der beiden acht- und dreijährigen Kindern blieb stark beschädigt auf der Fahrbahn stehen.

Die Polizei klärt denn genauen Unfallhergang ab. Sie entzog dem 33-jährigen Unfallverursacher den Führerausweis aber noch auf der Stelle.